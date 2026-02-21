Голландские шорт-трекисты впервые в истории выиграли золото в эстафете ОИ

Впервые в истории в этой дисциплине золото выиграли шорт-трекисты из Нидерландов. Йенс Ван’Т Ваут завоевал четвертую медаль на Олимпиаде‑2026 в Италии. В активе 24‑летнего спортсмена золото на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также бронза на 500 метрах.