Нидерландская конькобежка выиграла масс-старт на Олимпиаде в Италии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нидерландская конькобежка Марейке Груневауд выиграла масс-старт на Олимпийских играх в Италии.

В масс-старте на 16 кругов Груневауд набрала 60 очков. Второе место заняла канадка Ивани Блонден (40), третье — американка Миа Манганелло (20).

Россиянка Анастасия Семенова не смогла выйти в финальную стадию. Во втором полуфинальном забеге спортсменка с результатом 8 минут 45,91 секунды финишировала на девятом месте.

Груневауд 27 лет. Она выиграла золото Олимпиады впервые в карьере. Ранее на Играх в Италии спортсменка завоевала серебро в командной гонке, а в Пекине в 2022 году стала бронзовым призером в аналогичной дисциплине.

У мужчин золотую медаль в масс-старте выиграл нидерландец Йоррит Бергсма (68 очков). Серебро завоевал датчанин Виктор Хальд Торуп (47), бронзу — итальянец Андреа Джованнини (21).

Бергсме 40 лет. Нидерландец во второй раз стал олимпийским чемпионом, доведя общее число своих наград на Играх до пяти. Первую победу он одержал на дистанции 10000 м в Сочи, где также стал бронзовым призером на 5000 м. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане спортсмен стал серебряным призером на 10000 м, а в Италии завоевал бронзу на аналогичной дистанции.