«Мы знали, что больше никуда не поедем». Семенова — о завершении международного сезона после Олимпиады

Российская конькобежка не смогла выйти в финал в масс-старте.

Источник: Спорт-Экспресс

Конькобежка Анастасия Семенова завершила выступление в масс-старте на Олимпиаде в Италии в полуфинале, став девятой, притом что в решающий забег проходили лучшие восемь. Россиянке не хватило совсем чуть-чуть, однако нужно быть честными — шансов в финале, даже пройди она туда, у Насти было бы испепеляюще мало.

О том, как сложился ее забег и в принципе три недели на Олимпиаде в ожидании этого самого забега, Анастасия рассказала «СЭ» после завершения соревнований.

«Три недели на одном месте — это много»

— Говорил с Мариной Зуевой, она описала масс-старт как абсолютно непредсказуемый. Насколько ее впечатления верны?

— Наши полуфиналы отличались: если у нее лидеры в целом бежали на финиш, закрывали свои потребности уже там, то у меня все очки собирали по ходу дистанции. Я на первом промежуточном финише была третьей, взяла одно очко, поэтому и не получилось — забег в целом складывался более нервно.

— Но было видно, ты пыталась даже, имея одно очко, оставаться в лидирующей группе. Но в какой-то момент тебя выпихнули на последних кругах…

— Там девчонка чуть не упала и мне пришлось всех объезжать. Конечно, это моя позиционная ошибка, нужно было не бояться, раньше выбежать, встать первым номером, в лидеры группы. Ну, а если бы начали ускоряться, то уже можно было бы подсесть и все.

— Марина сказала, что вы вместе тренировались перед соревнованиями и уже устали ждать сегодняшнего дня, были разговоры: «Скорее бы старт, скорее бы старт».

— Да, эта Олимпиада дала мне опыт, что три недели на одном месте — это много. Две — нормально, вообще отлично. Но через три уже все начинает надоедать, переходит из разряда «вау» в обыденность. Теряешь ощущение важности, но мандраж при этом остается, какие-то непонятные впечатления.

— Получается такой классический сбор, с контрольной тренировкой в конце, когда уже хочется домой.

— Да, есть такое.

«Есть запал вернуться домой»

— Ты носишь кольцо с датчиками физиологических показателей. Что оно тебе говорит?

— Все хорошо. Сплю хорошо, восстанавливаюсь хорошо, все отлично.

— Придаешь значение тому, что сообщают такие устройства, будь то часы, браслет или кольцо?

— Не зацикливаюсь, в основном контролирую количество сна, больше ничего.

— То есть не бывает так, что ты просыпаешься, видишь в приложении, плохо или мало спала, идешь к тренеру и говоришь: «Сегодня лучше сделать тренировку поменьше»?

— Тренер не даст. Нет-нет. Не в моем случае.

— На финал Кубка России эмоциональные силы остались? Есть еще какой-то запал?

— Скорее есть желание вернуться домой, со всеми встретиться. Если говорить про финал Кубка России — мы же не бегали этапы, то есть мы от этого старта можем получить только результат на дистанции, а по факту кубковых очков у нас нет.

— Ты знаешь, например, что у лыжников в этом сезоне некоторые этапы Кубка мира входят в зачет Кубка России? Если ты бежишь на Кубке мира, тебе идут очки, как будто ты бежала в Кубке России. Чтобы никого не обижать.

— У нас такого нет.

— Последний вопрос. Как заявил Международный союз конькобежцев, допуск на Олимпиаду был исключением, потом — никаких международных стартов для спортсменов из России и Беларуси. Сейчас ты возвращаешься в Россию и возникает момент неизвестности: что дальше?

— Что дальше в этом сезоне или в следующем?

— И в этом, и в следующем.

— В этом сезоне мы знали, что больше никуда не поедем. То есть для нас это не новость. Про следующий, я думаю, мы узнаем ближе к самому сезону. Думаю, пока рано говорить — настолько все непредсказуемо. Плюс если бы это произошло, то неплохо бы понимать, в каком контексте мы будем участвовать.

— Зная себя: к следующему сезону ты летом сможешь полноценно тренироваться, не понимая, к чему готовишься?

— Да. Спокойно.

Сергей Лисин