«На Олимпиаде нет призовых и поддержки». Серебряный призер Игр-2026 в конькобежном спорте продает свой комбинезон

Датский конькобежец Виктор Торуп продает комбинезон, в котором стал серебряным призером Олимпийских игр в Италии. Об этом сам спортсмен написал в социальных сетях. Он не получил призовые за участие в соревнованиях.
Принес стране вторую медаль в истории
Торуп заявил, что ему выставили счет за комбинезон на 815 долларов (более 63 тысяч рублей по текущему курсу). Теперь он надеется отбить эту сумму, продав его.
«Только получил счет 5149 датских крон/815 долларов за комбинезон, так что надеюсь, раунд торгов сможет покрыть его (до полудня четверга)», — написал спортсмен.
Также, по словам Торупа, он не получил финансовой помощи от государства за свои достижения на Играх.
«Хотя комбинезон имеет большое значение, но гораздо больше значит, что мы с Софьей (жена Торупа, датская конькобежка. — Прим. “СЭ”) можем воплотить детскую мечту и побороться за новые медали и победы. Надеюсь, в 2030 году будет новая форма. На Олимпиаде нет призовых и поддержки», — сообщил Торуп.
31-летний конькобежец завоевал серебро в масс-старте ОИ-2026, набрав 48 очков. Примечательно, что эта медаль стала для датчан лишь второй за всю историю зимних Олимпийских игр. Первую награду в 1998 году выиграла женская сборная по керлингу. Тогда тоже было серебро.
Незадолго до Олимпиады о проблемах с финансированием заявила и супруга Торупа Софья Просвирнова, которая сменила спортивное гражданство в 2023 году.
«К сожалению, с тех пор как стала выступать за Данию, финансирования у меня нет. Дания мне не помогает, я не получаю ни зарплаты, ни компенсации за сборы и тренировки. Мы с Виктором сами ищем спонсоров. Ну ладно, ищет Виктор, но некоторые его спонсоры готовы помогать и мне», — говорила спортсменка в интервью «Спортс».
Интересно, что одним из спонсоров Торупа является OnlyFans — платформа, на которой модели могут размещать интимные фотографии и видео на платной основе.
200 тысяч евро за форму
Виктор — не первый спортсмен, который продает свой комбинезон с Олимпиады-2026. Ранее подобный аукцион провела нидерландская спортсменка Ютта Лердам: она в Италии завоевала золото и серебро.
По данным портала nu.nl, торги прошли 1 марта и итоговая цена лота составила 195 тысяч евро. Большая часть вырученных средств будет направлена в детский конькобежный клуб Лердам.
«Сумма почти в 200 тысяч евро за один предмет — это исключительный случай, — заявил Теймен Зондервейк, сооснователь платформы MatchWornShirt. — Этот результат стал самым высоким за всю историю нашей площадки. Ранее даже лоты Криштиану Роналду не достигали подобного уровня».
При этом комбинезоны других спортсменок нидерландской сборной не вызвали такой ажиотаж. Например, форма конькобежки Фемке Кок, завоевавшей золото на 500-метровке в Милане, была продана за 4 802 евро.
Максим Клементьев