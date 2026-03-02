«На Олимпиаде нет призовых и поддержки». Серебряный призер Игр-2026 в конькобежном спорте продает свой комбинезон

«К сожалению, с тех пор как стала выступать за Данию, финансирования у меня нет. Дания мне не помогает, я не получаю ни зарплаты, ни компенсации за сборы и тренировки. Мы с Виктором сами ищем спонсоров. Ну ладно, ищет Виктор, но некоторые его спонсоры готовы помогать и мне», — говорила спортсменка в интервью «Спортс».