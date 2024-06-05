Юрий Бородавко высказался о болезни Александра Большунова

«У Саши были симптомы, которые никак не проходили. Болело горло, потом всё опустилось ниже. Конечно, это мешало тренироваться, поэтому приняли решение отпустить его на самоподготовку раньше времени. Но ничего страшного, к сбору в “Малиновке” он должен быть в оптимальном состоянии», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».