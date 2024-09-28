Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»

Если еще год назад я говорила, что нас вернут по окончании СВО, то теперь я понимаю, что даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год, — рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.