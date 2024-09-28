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Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»

— Вы недавно сказали, что, когда мы вернемся на международную арену, мы должны быть сильнее, чем вчера. Что должно случиться, чтобы Россию вернули не только на Олимпиады, но и на все остальные соревнования под своими флагом и гимном?
Источник: РИА "Новости"

— Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили.

Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, наша сила раздражает весь мир.

Не надо загадывать, но рано или поздно все равно нас пустят. Им тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно.

Если еще год назад я говорила, что нас вернут по окончании СВО, то теперь я понимаю, что даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год, — рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.