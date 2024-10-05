Александр Большунов будет выступать за сборную Татарстана с нового сезона

«Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски, двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах, заслуженный мастер спорта России, универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана! Имя Александр часто переводят как “защитник людей”, “воин”, “мужественный”. Алга (“вперед”), Большунов, Татарстан с тобой!», — приводит слова президента Федерации лыжных гонок РТ Ильшата Фардиева пресс-служба.