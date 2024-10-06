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Вяльбе о переходе Большунова в сборную Татарстана: «Других вариантов не было»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не было другого варианта, как перейти в сборную Татарстана.

Источник: Соцсети

Выступавший за Архангельскую область лыжник с сезона-2024/25 будет представлять Республику Татарстан. Ранее из сборной Архангельской области в команду Татарстану перешли олимпийские чемпионки Наталья Терентьева и Вероника Степанова и чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев.

«На данный момент, думаю, других вариантов не было. Последние годы команда Татарстана является фаворитом в российских лыжных гонках, но Тюмень тоже усилила свои ряды, поэтому все же дождемся зимы. А я хочу от души поблагодарить федерацию республики Татарстан за поддержку лидеров сборной в сложный для них момент. Это дорогого стоит. Надеюсь, спортсмены не подведут», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.