Семиков победил в гонке на Кубке Хакасии, Большунов стал пятым

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лыжник Илья Семиков одержал победу в гонке на 10 км классическим стилем на Кубке Хакасии, который проходит в поселке Вершина Тёи (Республика Хакасия).
Семиков преодолел дистанцию за 25 минут 0,3 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (+17,7 секунды). Третью строчку занял Александр Ившин (+27,1). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завершил гонку на пятом месте, отстав от победителя на 35,5 секунды.
Первый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона‑2024/25 пройдет с 22 по 26 ноября в Вершине Тёи.