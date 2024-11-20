Лыжный сезон в России: главные вопросы. Обыграют ли Большунова, кто станет лидером у женщин после декретов

Самым очевидным кандидатом на роль нового лидера выглядит призер Олимпиады и ЧМ Анастасия Кулешова. Спринт у нее не ладится, но прошлый сезон показал, что это не так и важно. Степанова там, например, также не сильно блистала, а лучшей по итогам года все равно стала. Кулешова остановилась в шаге от Кубка России. Если вдруг не преобразятся Елизавета Пантрина, Евгения Крупицкая, Мария Истомина, Лидия Горбунова, Татьяна Сорина и другие, ничего не помешает Анастасии добиться успеха. Можно было бы включить в список Наталью Терентьеву, но ей после декрета еще нужно восстановиться, быстро это не случится.