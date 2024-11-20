Лыжный сезон в России: главные вопросы. Обыграют ли Большунова, кто станет лидером у женщин после декретов

Лыжники из России снова не начнут сезон на международных стартах. Тем не менее сидеть и грустить каждый день из-за этого им некогда. ФЛГР подготовила насыщенный соревновательный календарь, где фактически негде вздохнуть.
В предолимпийском сезоне спортсменам предстоит:
- 8 этапов Кубка России;
- чемпионат России-2024 (перенесенные гонки из Кононовской) в Кирово-Чепецке;
- чемпионат России-2025 в Казани, Сыктывкаре, Апатитах и Мончегорске;
- что-то вроде «Тур де Ски» с гонкой в гору в рамках заключительного этапа КР в Апатитах и Кировске;
- «Гонка чемпионов» с биатлонистами в Рязани.
Начнется же все с Кубка России в Вершине Теи 23 ноября. И старт там запустит вереницу событий, о которых мы пока можем только догадываться. Перед этим Sport24 решил озвучить свои вопросы по новому сезону, ответы на которые точно появятся весной 2025-го, когда соревновательный год закончится.
Повторит ли Александр Большунов успех сезона 2023/24?
В прошлом сезоне лидер российских лыж не только взял Кубок России, а также Малые хрустальные глобусы в спринтерском и дистанционном зачетах. Большунов смог выиграть 23 гонки подряд. Серию пытались прервать многие, но получилось только у Ермила Вокуева на чемпионате страны в гонке на 10 км классикой.
Несмотря на то, что бесконечные победы говорят о силе Сан Саныча, они также убивают интригу на каждом старте. И это не вина Большунова, а его соперников, которые оказываются не так хорошо готовы, чтобы обыгрывать олимпийского чемпиона. Найдется ли кто-то под стать Большунову в новом сезоне или он усилился настолько, что не только повторит успех прошлого сезона, но и превзойдет его? Персональные фанаты Александра точно ждут второго развития событий.
Кто сможет противостоять Большунову?
В России много приличных лыжников. Вот, например, лучшие из лучших после Большунова: Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Горбунов. Именно эти ребята попали в топ-6 общего зачета по итогам сезона. Ставка в новом будет делаться на них, но хочется прорыва и от других.
Из тени пора выходить: Ивану Якимушкину, Денису Спицову, Артему Мальцеву, Александру Терентьеву, Сергею Устюгову. И это лишь малая часть из большого количества талантливых лыжников. Хочется больше разнообразия в именах на подиуме, а также тех, кто будет не просто пытаться бороться с Сан Санычем, а обыгрывать.
Будут ли активно соревноваться Юлия Ступак и Сергей Устюгов?
Юлию штормит после ухода из команды Маркуса Крамера в 2022 году. Сергей не менее тяжело переживал его разрыв со сборной, а еще сказывается возраст и мысли о завершении карьеры. В общем, выступают лыжники теперь крайне мало.
Перед нынешним сезоном Ступак, не прижившись ни у одного тренера, ушла на самоподготовку. О своих планах на зиму лыжница ничего не сообщала, но о завершении карьеры дело пока не идет. Несмотря на это, не особо видно по соцсетям, чтобы Юлия усиленно готовилась. Все указывает на то, что можем в первой половине сезона ее вообще не увидеть.
Устюгов в этом плане настроен порешительнее. Он тренируется в Югре в мини-группе с Рифатом Сафиуллиным, Андреем Кузнецовым и Андреем Мельниченко под руководством Алексея Ермилова. И цели перед парнями стоят серьезные. Вряд ли Сергей будет халявить.
«В этом сезоне перед командой Сергея Устюгова стоят максимально амбициозные задачи: завоевать медали на чемпионате и Кубке России, добиться высоких результатов в эстафетных гонках и войти в состав спортивной сборной Российской Федерации», — сказал заместитель директора департамента физической культуры и спорта Югры Михаил Вторушин ТАСС.
Кто станет лидером у женщин после ухода в декрет Вероники Степановой?
Олимпийская чемпионка Степанова предолимпийский сезон пропускает, находясь в ожидании ребенка. В прошлом она стала лучшей в общем зачете и дистанционно (спринтерский выиграла Анастасия Фалеева).
Самым очевидным кандидатом на роль нового лидера выглядит призер Олимпиады и ЧМ Анастасия Кулешова. Спринт у нее не ладится, но прошлый сезон показал, что это не так и важно. Степанова там, например, также не сильно блистала, а лучшей по итогам года все равно стала. Кулешова остановилась в шаге от Кубка России. Если вдруг не преобразятся Елизавета Пантрина, Евгения Крупицкая, Мария Истомина, Лидия Горбунова, Татьяна Сорина и другие, ничего не помешает Анастасии добиться успеха. Можно было бы включить в список Наталью Терентьеву, но ей после декрета еще нужно восстановиться, быстро это не случится.
Проявят ли себя новички тренировочных групп?
После прошлого сезона группу Юрия Бородавко пополнили Алена Баранова и Егор Митрошин. Егор Сорин получил Наталью и Александра Терентьевых, Дарью Непряеву и Константина Тиунова. Олег Перевозчиков начал работу с Анастасией Прокофьевой и Ильей Порошкиным.
Все оказались в той или иной команде по разным причинам, но вопрос только один — смогут ли эти спортсмены стать лучше под руководством специалистов. У каждого из них свой подход, тренировочные планы и секретики. Не у каждого получится переварить.
Виктория Дмитриева