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Лыжник Коростелев выиграл гонку классическим стилем на 15 км на первом этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял седьмое место.

Источник: РИА "Новости"

АБАКАН, 23 ноября. /ТАСС/. Савелий Коростелев стал победителем лыжной гонки классическим стилем на дистанции 15 км на первом этапе Кубка России. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи (Республика Хакасия).

Коростелев показал результат 37 минут 36,3 секунды. Второе место занял Евгений Семяшкин (отставание — 17,2 секунды). Тройку лучших замкнул Иван Горбунов (+19,3). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял седьмое место (+44,3).

В гонке классическим стилем на 10 км у женщин первое место заняла Лидия Горбунова, показавшая результат 29 минут 18,8 секунды. Второй стала Екатерина Смирнова (+7,2), третьей — Арина Каличева (+28,5).

Первый этап Кубка России проходит с 23 по 26 ноября. Второй этап также пройдет в поселке Вершина Тёи с 1 по 3 декабря, изначально он должен был пройти в Тюмени, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.