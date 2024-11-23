Лыжник Коростелев выиграл гонку классическим стилем на 15 км на первом этапе Кубка России

АБАКАН, 23 ноября. /ТАСС/. Савелий Коростелев стал победителем лыжной гонки классическим стилем на дистанции 15 км на первом этапе Кубка России. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи (Республика Хакасия).
Коростелев показал результат 37 минут 36,3 секунды. Второе место занял Евгений Семяшкин (отставание — 17,2 секунды). Тройку лучших замкнул Иван Горбунов (+19,3). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял седьмое место (+44,3).
В гонке классическим стилем на 10 км у женщин первое место заняла Лидия Горбунова, показавшая результат 29 минут 18,8 секунды. Второй стала Екатерина Смирнова (+7,2), третьей — Арина Каличева (+28,5).
Первый этап Кубка России проходит с 23 по 26 ноября. Второй этап также пройдет в поселке Вершина Тёи с 1 по 3 декабря, изначально он должен был пройти в Тюмени, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.