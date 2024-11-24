«Нафига мы вообще тренируемся?» Вяльбе — о перспективах выступления на Олимпиаде-2026

— Не знаю. Сложно сказать. Мне кажется, очень как-то это всё будет восстанавливаться медленно. Но я хотела бы, чтобы всё-таки какие-то здравые мысли у людей были. Теряют от этого все. Реально теряют все. И в том числе и болельщики уходят. И деньги они там теряют. И всё это все прекрасно понимают. Но, знаете, как это — на зло бабушке отморожу уши, но шапку не надену.