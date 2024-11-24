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«Нафига мы вообще тренируемся?» Вяльбе — о перспективах выступления на Олимпиаде-2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о перспективах выступления российских лыжников на Олимпийских играх — 2026.

Источник: РИА "Новости"

— Олимпиада от FIS вообще никак не зависит.

— Вы верите, что наши ребята поедут в Италию в 2026 году на Олимпиаду?

— Не знаю. Сложно сказать. Мне кажется, очень как-то это всё будет восстанавливаться медленно. Но я хотела бы, чтобы всё-таки какие-то здравые мысли у людей были. Теряют от этого все. Реально теряют все. И в том числе и болельщики уходят. И деньги они там теряют. И всё это все прекрасно понимают. Но, знаете, как это — на зло бабушке отморожу уши, но шапку не надену.

— Но верите?

— Ну, а как, если не верить? Тогда нафига мы вообще все тут тренируемся, что-то делаем ради чего? — сказала Вяльбе проекту «На лыжи».