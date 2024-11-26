Большунов признался, что потерял месяц подготовки из-за болезни

«Просто хуже уже некуда, поэтому есть только один путь — подниматься по ступенькам вверх, по-другому никак. Тут главное, чтобы здоровье было в порядке, а когда оно более-менее в порядке, то нужно стартовать и идти шаг за шагом. Не знаю, как дальше будет, но если говорить по времени, то на отборочных соревнованиях много желающих выиграть, многие готовятся именно к этим стартам, а дальше уже не всех хватает на сезон», — добавил он.