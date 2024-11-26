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Большунов признался, что потерял месяц подготовки из-за болезни

Лыжник Александр Большунов признался, что потерял месяц подготовки из-за болезни.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что потерял месяц подготовки из-за болезни, в связи с чем приходится постепенно возвращать форму уже по ходу сезона.

На прошедшем первом этапе Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия) Большунов стал седьмым в гонке на 15 км классическим стилем, вторым — в гонке свободным стилем, а также выбыл в четвертьфинале спринта.

«Полкоманды болеет, лежит с ковидом, вторая часть только начала отходить. Вот первое дыхание было сегодня, потому что мы переболели уже, я месяц, у ребят тоже большое количество времени подготовки было потеряно. Это был первый старт, когда мы смогли побороться между собой. Первые три места — это здорово, и Юрий Викторович (Бородавко) сегодня, наверное, улыбнется, до этого сидел один, грустил», — приводит слова Большунова Telegram-канал проекта «На лыжи».

«Просто хуже уже некуда, поэтому есть только один путь — подниматься по ступенькам вверх, по-другому никак. Тут главное, чтобы здоровье было в порядке, а когда оно более-менее в порядке, то нужно стартовать и идти шаг за шагом. Не знаю, как дальше будет, но если говорить по времени, то на отборочных соревнованиях много желающих выиграть, многие готовятся именно к этим стартам, а дальше уже не всех хватает на сезон», — добавил он.

Следующий этап Кубка России пройдет 1—4 декабря также в Вершине Тёи.