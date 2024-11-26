Большунов на старте сезона проигрывает гонку за гонкой. Но этому есть простое объяснение

Ну это же точно повод для волнений? Да, Большунов говорил, что встал на лыжи всего за пару недель до поездки в Вершину Тёи, и этого времени очень мало. Но его словам почти никто не придал значения, поскольку у Александра ранее были и более серьёзные проблемы, а он преодолевал их и с самого старта сезона показывал отличные результаты. И всё-таки сорванная вкатка и затянувшаяся болезнь даром не прошли.