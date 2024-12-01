Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке, Йохауг — четвёртая

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия).