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Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке, Йохауг — четвёртая

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия).

Источник: Getty Images

Она преодолела дистанцию за 51.19,3. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг (отставание 0,3). Тройку призёров замкнула норвежка Хейди Венг (+ 2,5).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг осталась в шаге от пьедестала. Она финишировала на четвёртом месте (+ 4,2).

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Первый этап, Рука (Финляндия).
Масс-старт, свободный стиль, 20 км:

  1. Джессика Диггинс (США) — 51.19,3.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,3.
  3. Хейди Венг (Норвегия) + 2,5.
  4. Терезе Йохауг (Норвегия) + 4,2.
  5. Виктория Карль (Германия) + 19,8.
  6. Катарина Хенниг (Германия) + 20,4.