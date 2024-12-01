Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке, Йохауг — четвёртая

Она преодолела дистанцию за 51.19,3. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг (отставание 0,3). Тройку призёров замкнула норвежка Хейди Венг (+ 2,5).
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг осталась в шаге от пьедестала. Она финишировала на четвёртом месте (+ 4,2).
Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Первый этап, Рука (Финляндия).
Масс-старт, свободный стиль, 20 км:
- Джессика Диггинс (США) — 51.19,3.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,3.
- Хейди Венг (Норвегия) + 2,5.
- Терезе Йохауг (Норвегия) + 4,2.
- Виктория Карль (Германия) + 19,8.
- Катарина Хенниг (Германия) + 20,4.