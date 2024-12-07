Раскрыта причина провала Большунова в последних гонках

«Скорее всего, Саша сохраняет шансы выступить на этапе в Чусовом. Но ему надо пройти полное обследование. Сейчас не успели все сделать — заключительное обследование будет в понедельник. Выявили одно — он переболел ковидом, и у него сохраняются очень высокие антитела, отсюда и все связанные с этим последствия», — рассказал специалист.