Раскрыта причина провала Большунова в последних гонках

Слова Бородавко приводит портал Odds.ru.
«Скорее всего, Саша сохраняет шансы выступить на этапе в Чусовом. Но ему надо пройти полное обследование. Сейчас не успели все сделать — заключительное обследование будет в понедельник. Выявили одно — он переболел ковидом, и у него сохраняются очень высокие антитела, отсюда и все связанные с этим последствия», — рассказал специалист.
Бородавко отметил, что Большунов тяжело справляется с необходимостью пропускать соревнования из-за болезни и долгого восстановления.
«Морально Саша достаточно болезненно переносит эту ситуацию. Общаемся с ним и говорим, что здоровье — прежде всего», — сказал старший тренер сборной.
Последние гонки в рамках второго этапа Кубка России Большунов провел плохо с точки зрения результата. 1 декабря он занял девятое место в гонке на 10 км классическим стилем, а на следующий день не смог выйти в полуфинал в спринте классическим стилем.
После этого олимпийский чемпион снялся с соревнований и отправился на обследование, чтобы выяснить причины слабой физической формы.