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Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина находится в реанимации после инсульта

Как сообщил ТАСС глава Федерации лыжных гонок Республики Коми, бывшая спортсменка находится в сознании.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт и находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

«У Раисы Петровны примерно неделю назад случился инсульт, сейчас она находится в реанимации в больнице. Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за ее выздоровление», — сказал Собянин.

Сметаниной 72 года, в ее активе также пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. На чемпионатах мира Сметанина завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.