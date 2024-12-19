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Вяльбе призвала воздержаться от нагнетания ситуации вокруг здоровья Сметаниной

Ранее стало известно, что Раису Сметанину перевели на дальнейшее лечение в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призвала воздержаться от нагнетании ситуации вокруг четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, которая продолжает находиться в тяжелом состоянии. Об этом Вяльбе рассказала ТАСС.

17 декабря президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что Сметанина, перенесшая обширный инсульт, переведена на дальнейшее лечение в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Я не врач, не могу ничего комментировать. Пока она в таком же состоянии, тяжелом. Думаю, что об этом не надо писать все время. Никаких прогнозов, человек в очень тяжелом состоянии», — сказала Вяльбе.

15 декабря Семенюк сообщал, что лыжница находится в реанимации республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии, без сознания, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже родной брат спортсменки Федор Сметанин рассказал ТАСС, что у Сметаниной парализовало часть тела, она «в сознании, открывает глаза, ест, но не разговаривает».

Сметаниной 72 года, в ее активе также пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. На чемпионатах мира Сметанина завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.