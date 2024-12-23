Большунов опять остался без золота. Антисерия на Кубке России достигла десяти гонок

Так же считает и комментатор Дмитрий Губерниев. «Я просто не верю, когда спортсмены такого уровня, как Большунов, говорят, что у них все в порядке с мотивацией. Это как минимум странно. Мотивация, конечно, присутствует, но есть ее разные грани. Я сохраняю мотивацию к биатлону, лыжам, плаванию, но есть разница между интересом комментирования чемпионата мира или Олимпийских игр и чемпионата России. Это две разные планеты, то же самое и у Большунова. Понятно, что желание соревноваться у него есть, он профессиональный спортсмен, но надо понимать, что этот уровень он не просто перерос давно, а он просто не его. Дай бог, если у него и впрямь минимальные проблемы со здоровьем, а все остальное связано с неполадками со здоровьем. Я только шляпу сниму перед ним, но считаю, что доля лукавства в этом есть», — цитирует Дмитрия «ВсеПроСпорт».