Джессика Диггинс выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Спортсменка преодолела дистанцию за 2.59,6. Второе место заняла представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу (отставание 0,3 секунды). Тройку призёров замкнула швейцарка Надине Фендрих (+0,4).
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг не прошла квалификационный раунд. Она заняла 40-е место.
«Тур де Ски» — 2024/2025. Спринт, свободный стиль. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 2.59,6.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 0,3.
- Надине Фендрих (Швейцария) +0,4.
- Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +0,5.
- Аня Вебер (Швейцария) +1,4.
- Майя Дальквист (Швеция) +45,7.