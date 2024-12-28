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Джессика Диггинс выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла спринт свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт Кубка мира — 2024/2025.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2.59,6. Второе место заняла представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу (отставание 0,3 секунды). Тройку призёров замкнула швейцарка Надине Фендрих (+0,4).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг не прошла квалификационный раунд. Она заняла 40-е место.

«Тур де Ски» — 2024/2025. Спринт, свободный стиль. Женщины:

  • Джессика Диггинс (США) — 2.59,6.
  • Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 0,3.
  • Надине Фендрих (Швейцария) +0,4.
  • Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +0,5.
  • Аня Вебер (Швейцария) +1,4.
  • Майя Дальквист (Швеция) +45,7.