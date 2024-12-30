Главные итоги лыжного 2024-го: серия Большунова, возвращение Йохауг, жестокий завал в Сочи

У Йоханнеса был шанс забрать трофей вплоть до последней гонки, и он её даже выиграл. За весь сезон Клебо стал первым 16 раз, Амундсен — всего четыре. Но и этого ему хватило — 17 марта Харальд впервые поднял «БХГ» над головой, заняв при этом лишь 17-е место в последнем старте.