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Клебо выиграл спринт классическим стилем на «Тур де Ски»

Клебо выиграл спринт классическим стилем на «Тур де Ски».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В финале трехкратный победитель многодневки преодолел дистанцию за 2 минуты 35,45 секунды, опередив соотечественника Эвена Нортуга (отставание 0,32 секунды) и шведа Маркуса Грате (+0,64).

Гонка стала пятой в рамках «Тур де Ски», она входит в зачет пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу, 4 января, мужчины и женщины пробегут скиатлон. «Тур де Ски» завершится 5 января.

В конце сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.