Сергей Устюгов пропустит этап Кубка России в Казани, а после него и гонки в Ижевске

«Мы с Сергеем заехали на сбор в Сыктывкар. Андрей Мельниченко заедет завтра. Отсюда я и Андрей будем выдвигаться на этап Кубка России в Казань. Сергей пропустит данный этап», — написал Сафиуллин в своём телеграм-канале.