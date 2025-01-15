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«Просто жесть»: лыжнице не понравились условия проживания сборной в Казани

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лыжница Анастасия Кулешова опубликовала в своем Telegram-канале ролик, в котором пожаловалась на условия проживания национальной сборной в Казани, где состоится этап Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

Пятый этап Кубка России пройдет в Казани с 16 по 19 января на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный».

«Хочу показать, как живет в прославленной Казани сборная России. Просто комната два на два метра. Даже положить вещи некуда. Шкаф без полок, две вешалки на человека. Как мне разобрать сумку, которая заняла весь проход между кроватями? Куда мне вещи класть? Прославленная Казань наша. Жесть, просто жесть. Вот так живет сборная России», — сказала Кулешова.

Кулешовой 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете.