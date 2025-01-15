«Просто жесть»: лыжнице не понравились условия проживания сборной в Казани

«Хочу показать, как живет в прославленной Казани сборная России. Просто комната два на два метра. Даже положить вещи некуда. Шкаф без полок, две вешалки на человека. Как мне разобрать сумку, которая заняла весь проход между кроватями? Куда мне вещи класть? Прославленная Казань наша. Жесть, просто жесть. Вот так живет сборная России», — сказала Кулешова.