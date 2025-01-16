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Коростелев выиграл гонку на 15 километров на Кубке России

Коростелев выиграл гонку свободным стилем на этапе Кубка России в Казани.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 16 янв — РИА Новости. Савелий Коростелев стал победителем гонки свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.

Он преодолел дистанцию 15 км за 31 минуту 7,1 секунды. Серебро завоевал Артем Мальцев (отставание 6,0 секунды), бронзу — олимпийский чемпион Денис Спицов (+8,2).

Трехкратный чемпион Олимпиады в Пекине Александр Большунов пропустил гонку. Как заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко РИА Новости, лыжник чувствует себя хорошо.

Этап Кубка России в Казани проходит с 16 по 19 января на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный».