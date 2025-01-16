Вяльбе назвала запах плова отвлекающим фактором для лыжников на Кубке России в Казани

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Запах плова на трассе этапа Кубка России в Казани может отвлекать лыжников. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Атмосфера очень хорошая. И плов замечательный. Не знаю, как спортсмены бегут, они там, мне кажется, на конце дистанции чувствуют эти запахи. Им тоже нелегко приходится в этом плане, потому что аппетит разгорается», — сказала она.
Вяльбе отметила, что на соревнования в Казани пришло большое количество болельщиков, поддержка которых очень помогла спортсменам.
«Даже сейчас уже ребята отметили, что очень много было на трассе болельщиков, кстати, даже больше, чем на стадионе. В этом году есть проходы специальные, сделали мост для того, чтобы болельщики не мешали спортсменам. Один из немногих городов, где мы соревнуемся, в котором много болельщиков. Я уверена, что в субботу-воскресенье здесь будет яблоку негде упасть. Тем более погода будет чуть теплее, чем сегодня. Любой спортсмен хочет, чтобы болели. Самое тяжелое, когда после последнего подъема выходишь, и долгая равнина, и там есть болельщики. Это здорово», — поделилась она.
Вяльбе также подчеркнула, что осталась довольна тем, как прошел первый соревновательный день.
«Мне кажется, обе гонки были очень жаркими. Буквально в секундах первые пять мест, что у мужчин, что у женщин. Я люблю, когда такой накал страстей, когда не минутами выигрывают, а вот так. Сегодня шикарная лыжная погода», — отметила она.
В гонке свободным стилем на 10 км у женщин победила Наталья Терентьева. Савелий Коростелев стал первым в гонке свободным стилем у мужчин на 15 км. Этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января.