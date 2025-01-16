Вяльбе назвала запах плова отвлекающим фактором для лыжников на Кубке России в Казани

«Даже сейчас уже ребята отметили, что очень много было на трассе болельщиков, кстати, даже больше, чем на стадионе. В этом году есть проходы специальные, сделали мост для того, чтобы болельщики не мешали спортсменам. Один из немногих городов, где мы соревнуемся, в котором много болельщиков. Я уверена, что в субботу-воскресенье здесь будет яблоку негде упасть. Тем более погода будет чуть теплее, чем сегодня. Любой спортсмен хочет, чтобы болели. Самое тяжелое, когда после последнего подъема выходишь, и долгая равнина, и там есть болельщики. Это здорово», — поделилась она.