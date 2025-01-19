Коростелёв — о падении: оно произошло на спуске — было тяжело. Хотелось просто доехать

«Первый раз упал недалеко от бонусной отсечки, где-то метров за 500 до неё. Получилось так, что у меня лыжи разъехались, я пробороздил новую лыжню. А второй момент случился уже ближе к концу, когда были тактические перестроения. Перед этим же подъёмом, но на следующем кругу, на подъёме после спуска. Мы все очень плотно шли и сцепились лыжами, палками, я даже не понял, если честно, как. И у меня сломалась палка, и у Вити Жуля сломалась. Удачно успел взять запасную у тренера.



После первого падения, так как оно произошло на спуске, было тяжело. Теряешь много позиций сразу, времени. Хотелось просто доехать гонку. Но нашёл в себе силы продолжить, понял, что слишком много очков иначе в общем зачёте Кубка России проиграю. Первое-второе место общего зачёта, поэтому соперничество с Сергеем Ардашевым принципиальное», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.