«Было бы интересно посмотреть на Большунова». Норвежский журналист — о возвращении россиян

Точно было бы интересно посмотреть на то, что делают Большунов, Вяльбе, Степанова. Но лично я не слышал, чтобы хоть кто-то говорил, что они должны вернуться, пока идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата») «, — рассказал Стрём в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Татьяной Постниковой.