«Они нужны нам». Нортуг выступил за возвращение российских лыжников

«Мы все хотим, чтобы русские выступили против нас, но сначала что-то должно произойти на СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Если это закончится и там всё наладится, то большинство людей захотят, чтобы они вернулись. Они нужны нам», — приводит слова Нортуга NRK.