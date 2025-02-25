Надымова и Барков победили на чемпионате России по лыжному двоеборью

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Стефания Надымова и Вячеслав Барков победили на чемпионате России по лыжному двоеборью, который проходит в Нижнем Тагиле.
У мужчин второе место по итогам прыжков с трамплина и забега на 10 км по системе Гундерсена занял Артем Галунин, третьим стал Самир Мастиев.
Среди девушек по итогам прыжков и забега на 5 км второй стала Мария Кузьмина, третьей — Анна Василькова.
Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась.