Большунов заявил, что хочет повторить рекорд Вяльбе

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов заявил, что хотел повторить рекорд президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на чемпионате мира в Тронхейме.
В 1997 году Вяльбе завоевала золото во всех пяти женских гонках чемпионата мира в Тронхейме и установила рекорд.
«Когда я тренировался этим летом, одним из моих желаний было повторить рекорд Елены Валерьевны Вяльбе в Тронхейме. Но, похоже, придется это отложить», — цитирует Большунова газета VG.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.