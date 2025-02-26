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Большунов заявил, что хочет повторить рекорд Вяльбе

Большунов заявил, что хотел бы повторить рекорд Вяльбе на ЧМ в Тронхейме.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов заявил, что хотел повторить рекорд президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на чемпионате мира в Тронхейме.

В 1997 году Вяльбе завоевала золото во всех пяти женских гонках чемпионата мира в Тронхейме и установила рекорд.

«Когда я тренировался этим летом, одним из моих желаний было повторить рекорд Елены Валерьевны Вяльбе в Тронхейме. Но, похоже, придется это отложить», — цитирует Большунова газета VG.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.