«Получат от жюри определенное наказание». Чемпионат России подогрел конфликт Устюгова и Большунова

«У меня уже просто накипело. Я понимал, что если я ему ничего не скажу, то в следующий раз он так и будет делать. Я на эмоциях, в грубой форме сказал: “Саня, ты заколебал. Ну сколько можно? Почему со мной?” Это не первый случай, и я все время об этом говорил. Тут все было на эмоциях, я махнул палкой на него, этого делать не стоило, увижу — извинюсь», — высказался Сергей.