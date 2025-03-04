«Получат от жюри определенное наказание». Чемпионат России подогрел конфликт Устюгова и Большунова

Полуфинал классического спринта на чемпионате России по лыжным гонкам ознаменовался бурным скандалом: основные герои конфликта — главные звезды мужских лыж последних лет Сергей Устюгов и Александр Большунов. Позже к конфронтации подключились президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и комментатор Дмитрий Губерниев.
«В грубой форме сказал: “Саня, ты заколебал”»
Инцидент произошел в полуфинале: Устюгов и Большунов попали в один забег. Примерно в середине трассы Александр неудачно пошел на обгон соперника — подрезал его, проехавшись по лыжам и зацепив палки. Сергей сбился с темпа и со злости ударил оппонента по бедру. Впрочем, это не помешало ему отобраться в финал с первого места.
Трехкратный олимпийский чемпион же вообще не попал в следующий раунд — его на финише опередил еще и Александр Терентьев.
После забега лыжники вступили в перепалку — Устюгов предъявлял претензии Большунову, который не в первый раз неаккуратно ведет себя на трассе.
«У меня уже просто накипело. Я понимал, что если я ему ничего не скажу, то в следующий раз он так и будет делать. Я на эмоциях, в грубой форме сказал: “Саня, ты заколебал. Ну сколько можно? Почему со мной?” Это не первый случай, и я все время об этом говорил. Тут все было на эмоциях, я махнул палкой на него, этого делать не стоило, увижу — извинюсь», — высказался Сергей.
С мнением Устюгова согласились и другие участники спринта — ехавший в другом полуфинале Савелий Коростелев поддержал Сергея.
«У Большунова был грубый момент с Устюговым, на Кубке мира за такое была бы желтая карточка. Если ничего не дали, значит, Сашу берегут. На Кубке мира тебе сразу показывают желтую, а у нас это происходит после появления протокола. Узнаем попозже», — отметил Савелий.
Впрочем, негативные эмоции Устюгова быстро сменились на противоположные: он победил в финале, на 0,75 секунды опередив Владислава Осипова и на 1,44 — Коростелева. Причем, в забеге произошло еще более серьезное столкновение, чем в полуфинале. Уже на финишной прямой на обгон Сергея шел Терентьев — однако за что-то зацепился лыжей и потерял равновесие. Вместе с ним упал Сергея Ардашев, а остальным преследователям Устюгова пришлось притормозить.
Вяльбе пообещала наказать обоих
Инцидент между Устюговым и Большуновым прокомментировала президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе — все-таки острое противостояние спортсменов идет уже не в первый год.
Наиболее ярким оно оказалось в сезоне-2022/23. Тогда в гонках летели искры — с падениями и даже кровью на дистанции, сенсационными победами Сергея в непрофильных для него «разделке» и марафоне, а также словесными подколами друг друга. Именно этого не хватало зрителям последние два года, но все должно все же проходить в рамках установленных правил.
«И Большунов, и Устюгов получат от жюри определенное наказание. Два разных наказания, но оба получат. Они сильные соперники, конечно, больше привлекают зрителей. И со спортивной точки зрения, безусловно, противостояние двух сильнейших личностей. Неважно, Устюгов это или Большунов, Большунов или кто-то еще, всегда это интересно всем нам, болельщикам», — приводит слова специалиста РИА «Новости».
Губерниев жестко включился в ситуацию
День конфликтов на чемпионате России продолжил известный комментатор Дмитрий Губерниев, работавший на гонках. Его возмутило, что организаторы не сообщают открыто о своих решениях, — это затруднило понимание результатов женского финала. Инцидент с наездом на лыжи случился еще и там — в результате финишировавшая второй Анастасия Кириллова была лишена медали и по решению жюри переместилась на шестое место.
По словам Губерниева, эту информацию он получил чуть ли не случайно — из-за этого он обвинил ФЛГР и лично Вяльбе в непрофессионализме.
«Организаторы чемпионата никому не сообщают информацию. Идут какие-то разбирательства, а люди молчат. Мы узнаем обо всем случайно. Если бы не Турышев, мы бы поздравляли Кириллову с серебром, но только ее дисквалифицировали. Идет очевидное предвзятое отношение к одним спортсменам и стерильное к другим», — заявил Губерниев.
Комментатору быстро ответили представители Федерации — намекнули, что его недовольство вызвано незнанием правил.
«Всем нарушителям было показано видеодоказательство нарушений и разъяснены пункты правил соревнований, которые были нарушены. После этого были вынесены санкции. Спортсмены ознакомлены с решением жюри. Претензия Губерниева — это незнание правил соревнований по лыжным гонкам и процедуры принятия решения», — приводит слова коллегии РИА Новости.
На это Губерниев лаконично ответил в Telegram-канале. «Ваши правила, любезные друзья из ФЛГР, полное дерьмо! И сегодня в этом убедилась вся страна! И напоминаю бестолковым непрофессионалам из ФЛГР — спорт существует для болельщика и проводятся соревнования для зрителей, на которых вам, любезные подопечные Елены Вяльбе, насрать!» — написал Дмитрий.
Следующие гонки на чемпионате России пройдут уже 6 марта — 10-километровые разделки у мужчин и женщин свободным стилем. У Большунова и Устюгова пока по одной золотой медали: Александр выиграл скиатлон, а в смешанной эстафете стал вторым.
Артемий Кутейников