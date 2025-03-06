Бородавко госпитализирован с воспалением легких на чемпионате России в Казани

«Нахожусь в Казани в больнице. Сейчас чувствую себя на порядок лучше, чем в первый день. Квалифицированные врачи, хороший уход, полный контроль. Дальше будут смотреть по состоянию, насколько организм будет справляться с болезнью.



Врачи говорят, что в среднем до полного выздоровления 10−14 дней. Но здесь будут смотреть по мере восстановления, если будут улучшения, можно переходить и на амбулаторное лечение», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».