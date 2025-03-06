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На Губерниева резко наехали в Татарстане: «Кто он вообще такой? На комментирование приглашать больше не будем»

Глава федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Фардиев выразил недовольство комментариями Дмитрия Губерниева об организации гонок на чемпионате России, который проходит в Казани.

Источник: Sport24

Губерниев ранее выразил недовольство работой жюри по итогам спринта классическим стилем, а также раскритиковал организаторов за отсутствие информации о санкциях к лыжникам, совершившим нарушения во время гонок.

«Когда у человека доброты больше, то у него меньше остается внимания на какие-то минусы. Я думаю, что Губерниев потерял чувство меры.

Столько сделано для проведения чемпионата России и его подготовки, как правительством, так и городом Казани, и федерацией лыжных гонок России. Думаю, что только человек с бедной душой может так выразиться о чемпионате, тем более в адрес президента нашей федерации Елены Валерьевны Вяльбе.

Кто он вообще такой? Это человек, которому жалко подавать руку. На комментирование гонок приглашать не будем», — приводит слова Фардиева «Бизнес Online».