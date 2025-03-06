На Губерниева резко наехали в Татарстане: «Кто он вообще такой? На комментирование приглашать больше не будем»

«Когда у человека доброты больше, то у него меньше остается внимания на какие-то минусы. Я думаю, что Губерниев потерял чувство меры.



Столько сделано для проведения чемпионата России и его подготовки, как правительством, так и городом Казани, и федерацией лыжных гонок России. Думаю, что только человек с бедной душой может так выразиться о чемпионате, тем более в адрес президента нашей федерации Елены Валерьевны Вяльбе.



Кто он вообще такой? Это человек, которому жалко подавать руку. На комментирование гонок приглашать не будем», — приводит слова Фардиева «Бизнес Online».