Еще троих норвежских прыгунов отстранили от соревнований после скандала

Ранее FIS за эти нарушения временно отстранила олимпийских чемпионов норвежских летающих лыжников Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также главного тренера национальной команды Магнуса Бревига, его ассистента Томаса Лоббена и сервисмена Адриана Ливельтена. Также FIS изъяла для повторной проверки все костюмы спортсменов сборных Норвегии по прыжкам на лыжах и двоеборью.
«Робин Педерсен, Кристоффер Сундал и Роберт Йоханссон, члены норвежской команды, выступавшей на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме, временно отстранены от участия в соревнованиях FIS и мероприятиях, организованных национальной лыжной ассоциацией, с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении.
Отмечается, что изъятые костюмы мужской команды Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина вызвали дополнительные подозрения в манипуляциях. В женской норвежской сборной по прыжкам с трамплина, а также мужской и женской командах по лыжному двоеборью нарушения выявлены не были.
Ранее Линдвик и Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы на домашнем чемпионате мира за манипуляции с экипировкой. В паховой области костюмов спортсменов была вшита армированная нить для улучшения их аэродинамических характеристик. Директор отдела по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ян-Эрик Ольбу признался в мошенничестве и взял на себя вину за инцидент. FIS объявила о проведении расследования.
Ранее президент FIS Йохан Элиаш назвал позором скандал вокруг манипуляций с экипировкой норвежскими спортсменами на чемпионате мира. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что разочарован ситуацией. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что разочарован из-за этого скандала.