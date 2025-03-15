Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из больницы

Сметанина побеждала на Олимпиадах в Инсбруке в 1976-м, Лейк-Плэсиде в 1980-м и Альбервиле в 1992-м, также на ее счету пять серебряных медалей Игр и одна бронза, четыре победы на чемпионатах мира.