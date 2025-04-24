Губерниев ответил пожелавшему Вяльбе ухода на пенсию норвежцу

Губерниев заявил, что отставка Вяльбе не изменит ситуацию в российском лыжном спорте, так как возвращение россиян на турниры под силу другим людям. «Лично я хотел бы пожелать Вяльбе на день рождения всего наилучшего в ее скором выходе на пенсию», — добавил он.