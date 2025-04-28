Лыжник Легков рассказал, как Вяльбе настроила его на победу на Олимпиаде в Сочи

«Первая гонка — скиатлон, я ломаю палку за километр до финиша, — рассказал Легков. — Было очень плохо. Я на неделю вытащил телевизор из комнаты и просто ушел, сидел в углу, немножко поехала крыша. Я стал очень сильно переживать. Елена Валерьевна Вяльбе собрала тогда нас всех, а я уже и так был никакой. И она говорит мне: “У тебя завтра последний шанс в жизни. И ты либо убегаешь от всех, либо догоняешь. И я не знаю, что сделаю с тобой, если будет по-другому”. А я боялся, меня трясло всего, не спал всю ночь, провел утро в холодном душе. Все наши проблемы — от головы».