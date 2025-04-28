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Лыжник Легков рассказал, как Вяльбе настроила его на победу на Олимпиаде в Сочи

Россиянин является серебряным призером в эстафете и победителем Олимпийских игр в Сочи в гонке на 50 км.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе смотивировала Александра Легкова на победу на Олимпийских играх в Сочи. Об этом Легков рассказал во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Первая гонка — скиатлон, я ломаю палку за километр до финиша, — рассказал Легков. — Было очень плохо. Я на неделю вытащил телевизор из комнаты и просто ушел, сидел в углу, немножко поехала крыша. Я стал очень сильно переживать. Елена Валерьевна Вяльбе собрала тогда нас всех, а я уже и так был никакой. И она говорит мне: “У тебя завтра последний шанс в жизни. И ты либо убегаешь от всех, либо догоняешь. И я не знаю, что сделаю с тобой, если будет по-другому”. А я боялся, меня трясло всего, не спал всю ночь, провел утро в холодном душе. Все наши проблемы — от головы».

Легков является серебряным призером в эстафете и победителем Олимпийских игр в Сочи в гонке на 50 км.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в мае 2021 года. За четыре года состоялось восемь марафонов, в них уже приняли участие свыше 80 тыс. молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров. ТАСС — официальный информационный партнер марафона «Знание. Первые».