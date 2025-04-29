В ФЛГР ожидают решения по допуску российских лыжников на Олимпиаду в июне

«Мы ждем решения международной федерации. Если комиссия будет создана, чтобы давать какие-то приглашения, то, конечно, мы готовы. У нас два плана подготовки, один с учетом Олимпиады. Мы планируем выезд с лета в Италию и Австрию, в самом плохом сценарии, если никуда не приглашают, то мы тренируемся здесь. Ждем в середине июня решения», — сказала Вяльбе.