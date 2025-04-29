В ФЛГР ожидают решения по допуску российских лыжников на Олимпиаду в июне

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) в июне ожидает решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по допуску российских лыжников на Олимпийские игры 2026 года. Об этом журналистам заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе.
«Мы ждем решения международной федерации. Если комиссия будет создана, чтобы давать какие-то приглашения, то, конечно, мы готовы. У нас два плана подготовки, один с учетом Олимпиады. Мы планируем выезд с лета в Италию и Австрию, в самом плохом сценарии, если никуда не приглашают, то мы тренируемся здесь. Ждем в середине июня решения», — сказала Вяльбе.
«Нейтральный статус? Во-первых, что такое нейтральный статус, что будет подразумевать. Достаточно рано так говорить. Две Олимпиады мы прошли в нейтральном статусе, надо дождаться решения Международного олимпийского комитета и понять, кого из спортсменов пригласит комиссия», — добавила она.
Российские и белорусские спортсмены лишены возможности выступать на соревнованиях FIS с марта 2022 года. Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что обсуждает с федерациями по зимним видам спорта вопрос допуска атлетов обеих стран до Игр 2026 года в Италии. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля.