Губерниев посоветовал Вяльбе помолчать

Журналист заявил, что Вяльбе совершенно не разбирается в ситуации, и призвал ее помолчать. «Ссылаться на то, что допустили один вид, фигуристов, и теперь по этой логике должны допустить лыжников, может любой дядя Вася в подворотне», — посчитал он.