Непряеву включили в пул тестирования, Степанову — нет. Как это скажется на возможном допуске к Олимпиаде-2026?

До Олимпиады в Милане — Кортина-д’Ампеццо осталось чуть более полугода. Cтатус участия в ней российских спортсменов, даже без флага, пока под вопросом во всех зимних дисциплинах, кроме ски-альпинизма, конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. В ски-альпинизме на Игры уже точно отобрался Никита Филиппов, в видах, находящихся под эгидой Международного союза конькобежцев некоторые из спортсменов получили разрешение выступить в квалификационных турнирах сезона-2025/26 и в случае успеха — на ОИ. Бобслей, биатлон, лыжные гонки (как и все остальные виды под эгидой FIS) — пока без допуска. А вот сани — точно не едут, международная федерация решила отказать.
Однако и в коньках, и в шорт-треке, и в фигурном катании, и в биатлоне, и в лыжных гонках происходят события, которые совершенно идентичны, несмотря на то что лыжники пока не знают, что их ждет предстоящей олимпийской зимой. Собственно, эти же события происходят, например, в гимнастике, так что их можно назвать системными. Речь о включении некоторых российских спортсменов в пулы допинг-тестирования международных федераций.
Возвращение в пул
Для того чтобы понять характер этих действий со стороны IBU и FIS, лучше всего посмотреть, как развивалась картина в FIG и ISU. Всем гимнастам, чьи заявки были отправлены на получение нейтрального статуса и прошли первичную проверку, в декабре 2024 года пришли уведомления о включении в пул тестирования FIG, во всяком случае тем из них, кто в этом пуле ранее не состоял.
Но пулы тестирования у гимнастики закрыты, информацию удавалось получить только непосредственно от спортсменов. А вот у ISU пулы открыты, и там все можно проследить пошагово. После того как 13 мая были опубликованы списки спортсменов, получивших нейтральный статус в коньках, шорт-треке и фигурном катании, всех их либо включили в регистрируемый пул тестирования ISU, либо перевели туда из расширенного пула (он накладывает на атлета чуть меньше обязанностей — ему не нужно указывать часовой период, «окно» абсолютной доступности).
Таким образом, механика становится понятной — те спортсмены, которые по мнению международной федерации могут принять участие в Олимпийских играх, ставятся на контроль самой федерации. Это, собственно, часть рекомендаций МОК по допуску нейтралов.
Однако, как стало известно недавно, FIS также добавила некоторых российских лыжников в свой пул тестирования, несмотря на то что официальных новостей о допуске на будущий сезон пока нет. Ключевое здесь — добавил, так как большая часть из 23 спортсменов в пуле состояла и раньше. Не было там трех фамилий, которые все-таки вызывают интерес, — Дарьи Непряевой, Вероники Степановой и Сергея Волкова. В новые списки Непряеву добавили, Степанову и Волкова — нет.
Спортсменка в серой зоне
Говорит ли это о том, что FIS готовится к запуску программы нейтрального статуса, как другие виды спорта? Возможно. Дело в том, что полгода до ОИ — как раз тот период, который будет достаточным для проведения всех необходимых антидопинговых мероприятий в отношении потенциальных участников. Их успеют неоднократно протестировать, собрать данные для биопаспорта, определить индивидуальные нормы колебаний показателей крови для тех, у кого они еще не выстроены. Во всяком случае, если МОК надавит на FIS, то в федерации будут готовы с точки зрения антидопинговых вопросов.
Возникнут ли в этой ситуации проблемы у Степановой и Волкова? Пока нет, но, если к сентябрю их не включат в международный пул, сложности не исключены, особенно у Степановой. Волков на 21 мая 2025 года был включен в расширенный пул тестирования РУСАДА, его проверяла хотя бы эта организация. Степанова пока вообще не включена ни в один из пулов, то есть спортсменка находится в «серой зоне». Это не означает, что она совсем не сдает пробы — бывает так, что инспекторы допинг-контроля, приезжая на сборы к команде, могут взять протестировать атлета не из пула — просто по списку, если найдут его. Но де-юре — да, Степанова сейчас для антидопинга человек, которого никто не контролирует системно. А это плохо не только для олимпийских горизонтов лыжницы, но и вообще для ее международных планов.
Что же до вопроса о непосредственном допуске наших лыжников на крупные старты — включение в пул лишь снимает вторичный вопрос, но не главный. Решение по нему в любом случае будет приниматься международной федерацией ближе к началу сезона. И при нынешнем раскладе оно может быть абсолютно любым.
Сергей Лисин