Непряеву включили в пул тестирования, Степанову — нет. Как это скажется на возможном допуске к Олимпиаде-2026?

Возникнут ли в этой ситуации проблемы у Степановой и Волкова? Пока нет, но, если к сентябрю их не включат в международный пул, сложности не исключены, особенно у Степановой. Волков на 21 мая 2025 года был включен в расширенный пул тестирования РУСАДА, его проверяла хотя бы эта организация. Степанова пока вообще не включена ни в один из пулов, то есть спортсменка находится в «серой зоне». Это не означает, что она совсем не сдает пробы — бывает так, что инспекторы допинг-контроля, приезжая на сборы к команде, могут взять протестировать атлета не из пула — просто по списку, если найдут его. Но де-юре — да, Степанова сейчас для антидопинга человек, которого никто не контролирует системно. А это плохо не только для олимпийских горизонтов лыжницы, но и вообще для ее международных планов.