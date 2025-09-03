Дикость в Свердловской области: подростки избили экс-тренера сборной России по лыжам

Большой скандал в российских лыжах: в Свердловской области подростки избили экс-тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина. 74-летний специалист госпитализирован.
Драка из-за замечания
Ужасный инцидент произошел 1 сентября на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинский Свердловской области. Замдиректора департамента спорта Екатеринбурга Иван Алыпов в своем Telegram-канале сообщил, что Пятыгина избила группа подростков, когда тот тренировал воспитанников.
По словам призера Олимпиады, причиной конфликта стало банальное замечание. «Встретив на своем пути группу подростков на питбайках, Александр Иванович сделал замечание, в ответ же получил хамство, мат, агрессию и толчки. Дабы обезопасить детей, Пятыгин вытащил у одного байка топливно-заборную трубку», — написал чиновник.
Позднее толпа подростков окружила и избила тренера, попутно снимая все на телефон: «Никакого вреда и порчи имущества действиями Александра Ивановича нанесено не было, трубка была вставлена назад, и подростки, решив отомстить, нагнали сначала тренирующихся девочек в лесу со словами, что тренеру “хана”. Доехав до места, где Пятыгин ожидал детей, окружив его, повалили на землю, снимая все на телефон, жестоко избили его на глазах воспитанников. И лишь благодаря поднятому шуму, вмешательству своих подопечных избиение удалось остановить», — добавил Алыпов.
Сразу после случившегося Пятыгина доставили в больницу — у него множественные гематомы и подозрение на переломы ребер. Сейчас с делом разбирается полиция.
Все в шоке
В интервью «КП» сын Пятыгина Илья поделился подробностями — по его словам, подростки на питбайках давно заботят всю округу. «Во время занятий ответственность за воспитанников несет тренер. Питбайк — транспортное средство повышенной опасности, рядом дети, проходит “Тропа здоровья”, где люди занимаются и гуляют, тропинки узкие. Подростки не обладают достаточным опытом вождения, тут же, рядом. Им много раз говорили, здесь не место для гонок», — заявил Илья.
Младший Пятыгин отметил, что компания негодяев была большой, но жестче остальных избивали мужчину двое: «Им в районе 14−15 лет, всего было восемь человек. Двое принимали активное участие, один снимал все происходящее на телефон. Девчонки увидели, что происходит, в тот момент, когда его уже били ногами. Тут же прибежали, подняли шум».
Внимание к проблеме привлечено на самом высоком уровне. «Я в курсе ситуации. Буду поддерживать претензию и будем разбираться. Сейчас жду служебную записку от главы города. Александр Пятыгин чувствует себя не очень хорошо, хоть и спортсмен. Буду разбираться жестко», — заявил «Матч ТВ» министр культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Состояние у 74-летнего действительно непростое, при этом он не жалуется. «У него кардиостимулятор, медики выясняют, поврежден он или нет. Есть подозрения не перелом ребер, но пока проверить нельзя. Папа на амбулаторном лечении, мы постоянно наблюдаем за ним. Но он такой человек, что никогда никому не покажет свою слабость, и держится нормально», — заявил Пятыгин-младший в комментарии для РИА «Новости».
Также мужчина добавил, что уголовное дело возбуждено. Однако полностью процесс будет запущен только тогда, когда медики установят тяжесть травм Пятыгина.