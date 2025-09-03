Дикость в Свердловской области: подростки избили экс-тренера сборной России по лыжам

Состояние у 74-летнего действительно непростое, при этом он не жалуется. «У него кардиостимулятор, медики выясняют, поврежден он или нет. Есть подозрения не перелом ребер, но пока проверить нельзя. Папа на амбулаторном лечении, мы постоянно наблюдаем за ним. Но он такой человек, что никогда никому не покажет свою слабость, и держится нормально», — заявил Пятыгин-младший в комментарии для РИА «Новости».