Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии отказались пускать российских лыжников на турниры даже после допуска FIS

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что откажется пускать российских лыжников на турниры, проводимые в стране, даже после допуска Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ее слова приводит Helsingin Sanomat.

Источник: Аргументы и факты

Коркатти подчеркнула, что отечественные спортсмены не смогут выступить на этапе Кубка мира в Руке из-за запрета на их въезд в страну. «Россиянам нечего делать в Руке», — добавила она.

Этап Кубка мира в финском городе Рука пройдет с 28 по 30 ноября.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.