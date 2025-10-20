Уже завтра решится судьба русских лыжников в контексте Олимпиады. Что происходит прямо сейчас, каковы шансы

«На мой взгляд, становится все более вероятным, что во вторник некоторым российским лыжникам действительно будет разрешено участвовать в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов.



Хотя на последнем заседании совета FIS в сентябре большинство все еще было против этого, президент организации Элиаш и его люди упорно трудились, чтобы изменить результат. Их последним действием стало довольно неожиданное письмо всем государствам-членам с конфиденциальным опросом на тему участия России и Белоруссии.



Естественно, большинство государств-членов поддержат это предложение, и во вторник это будет использовано, чтобы поколебать сомневающихся в совете.



МОК хочет, чтобы российские лыжники участвовали в Олимпийских играх, руководители FIS также хотят этого. Сейчас они используют все свои силы, чтобы выиграть эту битву. Так что для России есть положительные признаки.



Решение уже один раз откладывалось, не думаю, что это повторится. Это единственный матч-реванш, который достанется Йохану Элиашу, и, думаю, он это знает», — заявил журналист NRK Ян Петтер Салтвед Р-Спорту.