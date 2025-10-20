Уже завтра решится судьба русских лыжников в контексте Олимпиады. Что происходит прямо сейчас, каковы шансы

21 октября 2025 года станет известно, поедут ли российские лыжники, сноубордисты, фристайлисты, горнолыжники, двоеборцы, прыгуны на лыжах с трамплина на Олимпийские игры в Италию.
Международная федерация (FIS) оттягивала это решение как могла. Сколько раз всей Россией мы его ожидали, но в итоге не получали ничего, кроме продолжения отстранения. Теперь у FIS не осталось никаких вариантов — нужно что-то решить.
Так получилось, что за несколько месяцев до Олимпиады-2026 с решением по нашим и белорусам из всех зимних федераций не определилась только FIS. Даже Международный олимпийский комитет (МОК) не против возвращения лыжников и компании в нейтральном статусе, а шведский босс мировых лыж и сноуборда Йохан Элиаш все тянет. Впрочем, некоторые другие не подумали о разбане вовсе.
Изначально решение по участию наших в Олимпиаде ждали в сентябре, но Совет организации в Цюрихе не пришел к единому мнению. И позже норвежцы из TV2 сообщили, что обсуждали тему долго, FIS рассчитывала допустить спортсменов до участия в соревнованиях, но члены Совета говорили на эту тему разное.
Перед заседанием 21 октября в FIS придумали следующее: направить в национальные федерации, входящие в ее состав, письмо с аргументами за возвращение наших.
«Очень важно подчеркнуть, что в нашем уставе указано, что FIS должна осуществлять свою деятельность политически нейтрально. Ни один спортсмен в мире не выбирал, где родиться. Поэтому мы должны поддерживать всех спортсменов в этой ситуации и гарантировать, что они не станут инструментом в политических целях», — говорится в тексте письма.
Также к письму прилагался анонимный опрос.
«Цель опроса — собрать мнения и мысли наших членов по чувствительной и важной теме, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги или принимать решения. Все ответы будут строго конфиденциальны. Результаты голосования будут использоваться исключительно для внутренних обсуждений в FIS и не будут публиковаться, передаваться или обнародоваться», — сообщили NRK в FIS.
Неизвестно, кто и что в анонимном опросе написал, но скандинавы остались верны себе и публично объявили, что от них России поддержки ждать не стоит.
Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг (NRK): «Сейчас нет никаких сомнений относительно нашей позиции по этому вопросу. Мы не хотим возвращения россиян. Ситуация не изменилась. Она даже ухудшилась, поэтому мы не изменили свою позицию. Письмо FIS? Это немного неожиданно. Ведь это решение совета, и оно должно быть принято на следующей неделе. Этот отчет нам, вероятно, представят на заседании, но это не меняет нашу позицию. Мы знаем, что по этому вопросу есть разные мнения. Поэтому мы сейчас отвечаем за себя».
С Дюрхауг солидарны в Швеции и Финляндии. Кстати, финны заранее заявили, что в случае допуска не пустят наших лыжников к себе на этап Кубка мира в Руку
«В соответствии с нашей позицией, они не смогут это сделать. Россиянам нечего делать в Руке, поскольку для них есть запрет на въезд в страну», — цитирует президента Лыжной ассоциации Финляндии Сирпу Коркатти газета Helsingin Sanomat.
Против возвращениях россиян и спортсмены из этих стран.
«Бойкот ОИ-2026? Если вы спрашиваете меня здесь и сейчас — я не хочу соревноваться с русскими. Не знаю, что буду чувствовать, если буду стоять на стартовой позиции на Олимпиаде, а рядом будут россияне. (…) Но я надеюсь, что у меня хватит хладнокровия в этой ситуации, потому что последнее, чего я хочу, — это потерять самообладание из-за подобной проблемы. В конце концов, есть вещи поважнее спорта», — заявила шведская лыжница Линн Сван в интервью Expressen.
Из-за Норвегии, Швеции и Финляндии, стоит полагать, Элиаш и не может принять решение. При этом уже всем давно понятно, что босс FIS не хочет бана наших. Если бы у него возникло такое желание, он точно не мялся, а четко и ясно говорил с самого начала: «Отстранение продолжается. На Олимпиаде россиян не будет». Но такого от него никогда не звучало.
И вот сейчас на чаше весов — МОК со своим зеленым светом по нашим, отсутствие негативной позиции у Элиаша, полное возвращение флага и гимна паралимпийцам (они тоже ждут решения FIS) и неуступчивые скандинавы.
На бумаге кажется, что за нас все же больше аргументов, чем против. Осталось только узнать, хватит ли боссу FIS решимости противостоять трем странам, которые хоть и являются важными в мире этой международной федерации, но не единственными, на чье мнение нужно полагаться.
Предварительный прогноз в Норвегии: Россию разбанят.
«На мой взгляд, становится все более вероятным, что во вторник некоторым российским лыжникам действительно будет разрешено участвовать в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов.
Хотя на последнем заседании совета FIS в сентябре большинство все еще было против этого, президент организации Элиаш и его люди упорно трудились, чтобы изменить результат. Их последним действием стало довольно неожиданное письмо всем государствам-членам с конфиденциальным опросом на тему участия России и Белоруссии.
Естественно, большинство государств-членов поддержат это предложение, и во вторник это будет использовано, чтобы поколебать сомневающихся в совете.
МОК хочет, чтобы российские лыжники участвовали в Олимпийских играх, руководители FIS также хотят этого. Сейчас они используют все свои силы, чтобы выиграть эту битву. Так что для России есть положительные признаки.
Решение уже один раз откладывалось, не думаю, что это повторится. Это единственный матч-реванш, который достанется Йохану Элиашу, и, думаю, он это знает», — заявил журналист NRK Ян Петтер Салтвед Р-Спорту.
У нашей стороны же ожидания такие:
«Ожидания от совета FIS? Мы ждем определенного послабления. Еще ждем допуска как можно большего количества наших лыжников», — сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко Sport24.
Если россиян разбанят, в Милан-2026 команда не поедет в полном составе. Мы точно не выступим в эстафетах и командном спринте. В личных видах, по прогнозам, будут — один мужчина и одна женщина.
Большая часть квот на Игры уже распределена. Осталось разыграть только 10 путевок. От страны можно получить квоту только двоим. Дедлайн — до 18 января 2026 года. Это можно сделать на этапах Кубка мира в Руке, норвежском Тронхейме, швейцарском Давосе, а также многодневке «Тур де Ски» в Италии. С попаданием в страны, где будут проводиться эти старты, пока непонятно. Реальным видится только въезд в страну-хозяйку предстоящей Олимпиаде, где россияне уже тренировались, и, возможно, в Швейцарию.
Автор: Виктория Дмитриева