Австрийский лыжник раскритиковал спортивную форму Большунова

Фермойлен добавил, что качество подготовки российских лыжников в целом снизилось. «Я помню, что раньше, когда россияне были в Рамзау, это были тяжелые тренировки, и они все время усердно катались на лыжероллерах и развивали высокую скорость на дальних дистанциях. Но сейчас все немного наоборот. Некоторые из них были довольно медленными», — добавил он.