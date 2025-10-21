Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия США стала партнером ассоциации лыжного спорта страны

Спортсмены в предстоящем сезоне будут носить на своей форме специальную нашивку.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Армия США стала официальным партнером ассоциации лыжного спорта и сноуборда страны. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В рамках партнерства спортсмены будут носить на своей форме специальную нашивку. Инвестиции армии США будут направлены на поддержку спортсменов в сезоне-2025/26, в том числе и на Олимпийских и Паралимпийских играх.

«Сегодня Ассоциация лыжного спорта и сноуборда США объявила о том, что армия США стала официальным партнером ассоциации в знак уважения к выдающемуся наследию 10-й горной дивизии, которая способствовала созданию современной индустрии лыжного спорта и сноубординга в Америке. Это первое партнерство ассоциации с вооруженными силами», — говорится в заявлении.

19 сентября Международный олимпийский комитет сообщил о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не получат допуск в том числе и атлеты, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше