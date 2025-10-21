Ричмонд
В Финляндии обрадовались решению FIS не допускать россиян на международные соревнования

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти отреагировала на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях под эгидой FIS.

Источник: Getty Images

Совет FIS, на котором решался вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года, состоялся во вторник.

Известно, что Финляндия выступала против возвращения россиян и белорусов даже в нейтральном статусе.

«Это действительно приятное решение. Мы очень довольны и счастливы. Наши усилия по влиянию на ситуацию оправдались. Я не могла предсказать, какой будет результат. Я довольна и чувствую облегчение. Есть надежда, что стоит верить в правильные вещи и работать ради них», — приводит слова Коркатти Yle Urheilu.