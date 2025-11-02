Вероника Степанова предложила перенести старт лыжного сезона на 2−3 недели

«Как насчет прекратить делать вид, что на дворе все еще 1985 год, и поменять все расписание лыжных соревнований? Климат раньше был совершенно другим. Чтобы прилично выступать в начале сезона, лыжник уровня сборной должен встать на снег примерно за месяц до первого старта. Сейчас мы готовимся под дождем, на полностью искусственном снегу. Предлагаю прекратить зарывать голову в (искусственный) снег и решительно отодвинуть весь лыжный соревновательный сезон на 2−3 недели. Первые гонки — в середине декабря. Но бегать при этом до конца апреля — полно мест, где снега еще много в это время», — написала спортсменка.