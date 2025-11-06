CAS зарегистрировал апелляцию России на недопуск FIS

«CAS подтверждает получение апелляции Федерации лыжных гонок России против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Апелляция касается решения FIS не содействовать участию российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в квалификационных соревнованиях для участия в Олимпийских играх 2026 года», — говорится в сообщении.