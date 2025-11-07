Ричмонд
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова оценила решение российских лыжников оспорить недопуск к соревнованиям.

Источник: Sports

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение, которое действует с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) уже зарегистрировал апелляцию российской стороны на это решение.

— Что думаете по поводу апелляции на решение FIS? Поможет она нам?

— Юридически все сделано правильно, все верно. Но, к сожалению, решения по апелляциям, как правило, принимаются медленно. Это уж здесь такой бич — долгое принятие решения. Так что присутствует риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся, — сказала Ишмуратова.